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Экс-проректора тюменского вуза отправили за решетку на 6 летСегодня в 09:59

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За хищение 180 миллионов.

Центральный райсуд Тюмени вынес приговор бывшему проректору индустриального университета (ТИУ) Александру Ошибкову, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Он проведет 6 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Также приговор заслушал его подельник - заместитель гендиректора ООО "М-ГРУПП" Алексей Феодоров. Он получил 4 года условно с испытательным сроком в 4 года за мошенничество.

В 2014 году Ошибков будучи гендиректором ООО "Тюменская буровая компания" под видом продажи ТИУ бурового комплекса через аффилированную московскую фирму похитил 169 миллионов рублей. При этом сам комплекс остался в фактическом владении компании.

По данным следствия, в июле 2015 года Ошибков формально устроил трех женщин на экспериментальный завод буровой техники (структурное подразделение вуза). По его указке одна из них ежемесячно готовила документы на стимулирующие выплаты фиктивным работникам и директору предприятия. За год университету был причинен ущерб в 2 миллиона рублей.

В 2016 году Ошибков от имени вуза заключил договор с Феодоровым на выполнение проектных работ "М-ГРУПП". Ранее разработки проводило ООО "НИПИ "Нефтегазпроект" (его единственным учредителем является университет). "М-ГРУПП" фактически работ не выполнил, но на счета организации было переведено 10 миллионов рублей (9 миллионов забрал Ошибков, 1 миллион получил Феодоров).

В ходе судебного заседания Ошибков и Феодоров признали вину.

Ранее по теме:
Проректора тюменского вуза будут судить за хищение 180 миллионов
Обвиняемого в хищении 180 миллионов экс-проректора тюменского вуза задержали

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