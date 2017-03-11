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Подозреваемые в сговоре дорожники прикрылись коммерческой тайной10 марта в 14:49

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От прессы.

Заседание свердловского УФАС, на котором рассматривается дело о картельных сговорах при исполнении дорожных контрактов, закрыли от СМИ. 10 марта 2017 года представитель одного из ключевых фигурантов – екатеринбургского ООО "СУ5групп" заявила ходатайство о дальнейшем проведении разбирательства, начатого в декабре прошлого года, без участия прессы. Комиссия прошение удовлетворила, передает корреспондент "Уралинформбюро".

Юрист ответчика, опираясь на положения о коммерческой тайне, пояснила, что в ходе заседания будут озвучены данные о рентабельности предприятия (включая выручку от попавших под подозрение сделок), сведения о контрагентах и исполнении договоров, выдержки из учредительных документов, сводная информация об участии "СУ5групп" в торгах в 2015-2016 годах. Кроме того, комиссии будут представлены подлежащие защите персональные данные: расчетные счета, адреса электронной почты, данные о родственных связях учредителей коммерческих структур, IP-адреса, с которых направлялись заявки для участия в торгах.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", именно IP-адрес стал весомым доводом в открытии разбирательства по состоявшемуся в сентябре 2016 года аукциону на строительство 14-километровой дороги Аять – Таватуй. Тогда из трех допущенных к торгам участников байкаловские "Мелиострой" и СК "Вектор" – подали заявки в Департамент госзакупок Свердловской области с одного "мелиостроевского" IP-адреса. На первом заседании комиссии УФАС представитель "Мелиостроя" оправдывал это дружескими связями – якобы директор "Вектора" уехал в командировку и упросил подать заявку своего друга – начальника производственного отдела "Мелиостроя".

В ходе последовавших торгов "Вектор" не сделал ни одного шага, "СУ5групп" снизило цену на 1 миллион рублей. На столько же затем шагнул владелец IP-адреса – "Мелиострой", благополучно забрав контракт за 191 миллион рублей.

Родственные связи фигурируют в другом из подвергшихся подозрению эпизоде - об аукционе на разметку дорожного полотна. В нем принимали участие ООО "Спецстроймонтаж - 2000" и ООО "СУ5групп", возглавляемые близкими родственниками. Одним из руководителей ССМ-2000 является Игорь Владимирович Соколинский, а директором "СУ5групп" - его сын Вадим Игоревич.

"Уралинформбюро" продолжит следить за развитием событий.

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