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В Екатеринбурге увеличили расходы на транспортную реформуСегодня в 17:07

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И подготовку к ней.

В уральской столице выросли расходы на внедрение новой транспортной схемы, которое запланировано на 2019 год. Помимо этого, увеличились траты и в целом на транспорт, передает "Уралинформбюро".

Согласно новому постановлению мэрии, в период с 2017 года по 2021 год транспортные расходы составят 6 миллиардов 498 миллионов 700 тысяч рублей. Ранее, в октябре 2016 года, власти заявляли о сумме в 6 миллиардов 434 миллиона 200 тысяч рублей - на 64,5 миллиона рублей меньше.

Как сказано в новом документе, 5,5 миллиарда придет из городского бюджета, 878 миллионов - из областного и 84 миллиона - из федерального.

Стоит добавить, что местные власти уже начали "по-тихому" проводить транспортную реформу, несмотря на то, что ранее заверяли о ее переносе на 2019 год. Так, чиновники объявили о сокращении в течение 2017 года 15 автобусных маршрутов и внедрении повременного тарифа. В последующем, до 2020 года, будут отменены и остальные маршруты. Что появится вместо них - пока неизвестно.

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