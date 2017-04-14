В Екатеринбурге увеличили расходы на транспортную реформуСегодня в 17:07
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И подготовку к ней.
В уральской столице выросли расходы на внедрение новой транспортной схемы, которое запланировано на 2019 год. Помимо этого, увеличились траты и в целом на транспорт, передает "Уралинформбюро".
Согласно новому постановлению мэрии, в период с 2017 года по 2021 год транспортные расходы составят 6 миллиардов 498 миллионов 700 тысяч рублей. Ранее, в октябре 2016 года, власти заявляли о сумме в 6 миллиардов 434 миллиона 200 тысяч рублей - на 64,5 миллиона рублей меньше.
Как сказано в новом документе, 5,5 миллиарда придет из городского бюджета, 878 миллионов - из областного и 84 миллиона - из федерального.
Стоит добавить, что местные власти уже начали "по-тихому" проводить транспортную реформу, несмотря на то, что ранее заверяли о ее переносе на 2019 год. Так, чиновники объявили о сокращении в течение 2017 года 15 автобусных маршрутов и внедрении повременного тарифа. В последующем, до 2020 года, будут отменены и остальные маршруты. Что появится вместо них - пока неизвестно.
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