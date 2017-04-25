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"Первый Николаевский" оживет летом24 апреля в 16:39

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Если не будет неприятных сюрпризов.

Строительство ЖК "Первый Николаевский" в Екатеринбурге может возобновиться нынешним летом. Об этом рассказал "Уралинформбюро" пайщик Дмитрий Хорошун.

Обнадеживающая новость прозвучала 23 апреля на общем собрании пайщиков "Первого Николаевского", доля которых в проекте 90% (дольщиков - 10%, но именно они имеют право решающего голоса при смене застройщика).

"Были представители всех сторон, кроме властей, - пояснил Хорошун. - Условия для продолжения строительства прежние: если не обанкротится застройщик проекта, компания "Уктусстрой", и все дольщики единогласно проголосуют за нового девелопера - компанию PRINZIP. На данный момент осталось два дольщика, которые еще не проголосовали. Но Сбербанк (главный кредитор "Первого Николаевского"- прим.ред.) заверил нас, что при соблюдении озвученных условий никаких доплат со стороны пайщиков и дольщиков не потребуется".

В повестке собрания также стоял вопрос о выборах нового правления ЖСК "Первый Николаевский". Для принятия решения необходим был кворум - 315 человек, но не хватило 19 голосов. Чтобы поставить точку в этом вопросе, пайщики решили голосовать заочно.

Нынешний председатель правления ЖСК Алексей Голубев отказался комментировать результаты собрания. По мнению замдиректора по строительству головной компании "Уктусстроя" - "Уралэнергостройкомплекс" Александра Круглова, переизбрание правления может серьезно задержать возобновление стройки, так как потребует перерегистрации состава правления в Едином госреестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "У нас процесс уже на стадии подписания документов, а в них значатся нынешний председатель и члены правления", - пояснил он.

Тем не менее пресс-служба Сбербанка заверила "Уралинформбюро", что финорганизация готова сотрудничать с ЖСК независимо от персонального состава органов управления кооперативом.

Сдача "Первого Николаевского" задерживается с 2016 года из-за недостатка финансирования. Общая задолженность "Уктусстроя" в данный момент составляет 1,3 миллиарда рублей, причем большую часть этой суммы он задолжал Сбербанку.

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