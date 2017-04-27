"Режникелю" остался месяцСегодня в 18:21
- Текст
С июня – избушку на клюшку.
До 1 июня 2017 года завод "Режникель" (входит в "Русникель") будет остановлен, всех сотрудников уволят по сокращению. Около 300 человек оказались на улице ранее, 518 дорабатывают последние дни, сообщил на пресс-конференции руководитель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.
По его словам, персонал высвобождают с выплатой трех зарплат. Уволенным остается искать работу в Реже или устраиваться "вахтовиками" в Екатеринбурге. Поиск инвестора для перепрофилирования завода пока не увенчался успехом.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", из-за низких цен на продукцию московский холдинг "Русникель" с начала года замораживает свои активы. Так, градообразующий "Уфалейникель" в Челябинской области оставил без работы 1800 человек, Серовский рудник на Среднем Урале тоже ждет незавидная участь. В общей сложности на трех предприятиях насчитывалось 3,5 тысячи сотрудников.
Ранее по теме:
"Режникель" отправит на улицу более 900 человек
"Уфалейникель" оставил без работы 1800 человек
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 20:08
Лучших космонавтов России разогнали из-за дряхлости
По версии Дмитрия Рогозина.Сегодня в 19:41
В московском штабе Ходорковского идет обыск
Накануне митингов против Путина.Сегодня в 18:47
Сотрудник пермского ГУФСИН попался на изнасиловании в бане
После бурного застолья.Сегодня в 18:43
Под Серовом прокуроры поехали проверять дорогу и увязли
Как в анекдоте.Сегодня в 18:28
100 000 свердловчан выйдут на первомайские митинги
Безалкогольные.Сегодня в 18:22
Совет ветеранов Октябрьского района Екатеринбурга отмечает юбилей
На 30-летие пришло около 100 гостей.Сегодня в 18:21
"Режникелю" остался месяц
С июня – избушку на клюшку.Сегодня в 18:21
Суд выслушает последнее слово Соколовского 28 апреля
Повторной экспертизы роликов не будет.Сегодня в 18:11
Промышленности городов-спутников Екатеринбурга не хватает газа
Требуется 250 миллионов.Сегодня в 18:03
Капля в море: в метро Екатеринбурга вольют 100 миллионов
А надо бы 90 миллиардов.Сегодня в 17:50
В Екатеринбурге боксеры будут биться за чистоту
В рамках общегородского субботника.Сегодня в 17:46
Екатеринбуржцы скупают авто с рекордной скоростью
Продажи подскочили на треть.Сегодня в 17:39
Житель Соликамска выпрыгнул из окна с годовалой дочерью
Возбуждено дело.Сегодня в 17:21
Прокуроры разгребают грязь на окраине Екатеринбурга
Арендатор участка готовится к суду.Сегодня в 17:19
В выходные перекроют центр Екатеринбурга
Из-за эстафеты.
Главные новости
- Сегодня в 17:39Житель Соликамска выпрыгнул из окна с годовалой дочерью
- Сегодня в 15:39Суд вынесет приговор банде Тропиканки 17 мая
- Сегодня в 13:41Вот вам и реформа МЧС: жертвы бойни в Югре не дождались спасателей
- Сегодня в 11:33Россиянам обещают "скостить" ипотечную ставку до 10%
- Сегодня в 11:04В Челябинске в ОКБ №3 избили фельдшера скорой
Аналитика
Без кардинала в голове
Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.
Червоисточинск Нижнего Тагила
Где чистая вода?
Темные пятна на Солнечном
Добили жителей новостроек.