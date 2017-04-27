С июня – избушку на клюшку.

До 1 июня 2017 года завод "Режникель" (входит в "Русникель") будет остановлен, всех сотрудников уволят по сокращению. Около 300 человек оказались на улице ранее, 518 дорабатывают последние дни, сообщил на пресс-конференции руководитель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских.

По его словам, персонал высвобождают с выплатой трех зарплат. Уволенным остается искать работу в Реже или устраиваться "вахтовиками" в Екатеринбурге. Поиск инвестора для перепрофилирования завода пока не увенчался успехом.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", из-за низких цен на продукцию московский холдинг "Русникель" с начала года замораживает свои активы. Так, градообразующий "Уфалейникель" в Челябинской области оставил без работы 1800 человек, Серовский рудник на Среднем Урале тоже ждет незавидная участь. В общей сложности на трех предприятиях насчитывалось 3,5 тысячи сотрудников.

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