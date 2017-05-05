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"Ростех" поставил УВЗ под сокращениеСегодня в 12:43

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В Нижний Тагил едет Холманских.

На "Уралвагонзаводе" грядут массовые увольнения. "Ростех", который с недавнего времени является единоличным владельцем завода, планирует сократить до 5000 человек, сообщает UPmonitor.

По данным портала, оптимизация численности работников необходима для того, чтобы избавиться от "наследия" бывшего менеджмента предприятия. При Олеге Сиенко, покинувшем пост гендиректора в декабре 2016 года, УВЗ показывал неубедительные финансово-экономические показатели, под угрозой срыва был гособоронзаказ.

Вероятно, основополагающей в принятии решения об оптимизации станет позиция Кремля. "Уралвагонзавод" является важным с имиджевой точки зрения электоральным оплотом Владимира Путина – в 2012 году в преддверии президентских выборов работники завода во время телемоста с Москвой выразили ему поддержку. Рупором трудящихся выступил Игорь Холманских – на тот момент начальник сборочного цеха, а ныне полпред президента в УрФО.

10 мая Холманских отправится в Нижний Тагил на встречу с новым руководством УВЗ. Изначально предполагалось, что визит полпреда будет проходить в присутствии прессы, но 5 мая планы изменились – поездку на завод от СМИ закрыли и, как сообщили "Уралинформбюро" в полпредстве, был скорректирован план самого посещения предприятия. Однако встреча Холманских с новым гендиректором Александром Потаповым, скорее всего, состоится. О чем именно пойдет беседа, не разглашается.

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