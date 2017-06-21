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"Ростех" поглотит вагонный завод на АлтаеСегодня в 12:05

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Вслед за "Уралвагонзаводом".

Госкорпорация "Ростех" поглотит АО "Алтайвагон". Об этом 20 июня рассказал зампред правительства Алтайского края Виктор Мещеряков, передает "Уралинформбюро".

"Процесс этот будет долгим, может быть, до полугода - "СДС-Маш" (Нынешняя материнская компания "Алтайвагона" - прим. ред.) будет передавать акции", - заявил чиновник.

Также он признал, что краевые власти уже не первый год в ручном режиме спасают предприятие от банкротства. "Начиная с 2008 года, предприятие то прекращает производство, то наоборот, увеличивает - постоянные скачки. Мы их 3 раза спасали за последние 6 лет. Всех подключаем, чтобы предприятие не распалось", - цитируют федеральные СМИ Мещерякова.

Стоит отметить, что ранее "Ростеху" был передан "Уралвагонзавод". Нижнетагильское предприятие, помимо вагонов выпускающее боевую технику, накопило многомиллионные долги и создало угрозу срыва гособоронзаказа. Решение о передаче УВЗ "Ростеху" принял президент РФ Владимир Путин.

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