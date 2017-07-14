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За долевым фондом присмотрит Счетная палата РФСегодня в 10:39

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Депутаты и сенаторы.

Минстрой РФ доработал законопроект о государственном компенсационном фонде долевого строительства. Поправки призваны усилить контроль за деятельностью организации и сделать ее более прозрачной, сообщает пресс-служба ведомства.

Более 30 поправок было внесено в документ в процессе его доработки к второму чтению в Госдуме. В частности, предусмотрено преобразование фонда в публично-правовую компанию, что обеспечит контроль и аудит ее деятельности со стороны Счетной Палаты РФ, прописано включение в состав высшего органа управления фонда представителей каждой из палат Федерального Собрания РФ, а также установлен прозрачный порядок использования средств Фонда.

Следует добавить, что на этой неделе в Госдуме РФ была создана межфракционная рабочая группа по защите прав дольщиков. Она работает над созданием единой информационной системы объектов незавершенного долевого строительства и реестра недобросовестных застройщиков.

Также с 1 июля 2017 года вступили в силу поправки к федеральному закону № 214 "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов". Согласно им, застройщики, обладающие уставным капиталом меньше 2,5 миллиона рублей, будут лишены права участвовать в долевом строительстве.

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