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Пермских дольщиков осыплют миллионами рублейСегодня в 14:56

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Из бюджета и средств ПАИЖК.

Правительство Пермского края решило поддержать обманутых дольщиков многомиллионными бюджетными субсидиями. Об этом сообщает пресс-служба краевого Законодательного собрания.

Соответствующий законопроект разработан минстроем Пермского края и уже внесен на рассмотрение депутатов. Предлагается два варианта помощи обманутым дольщикам: в разработке проектно-сметной документации (если она утеряна или исчезла) и достройке проблемных объектов, а также прямая денежная компенсация пострадавшим от недобросовестных застройщиков.

В список дольщиков, имеющих право на бюджетные субсидии, краевой минстрой предлагает включить не только "льготников" и граждан, приобретших жилье на долевом рынке по госпрограммам, но и участников госпрограмм развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков, а также программ по расселению ветхого жилья. Также претендовать на субсидии смогут пенсионеры, "ипотечники", граждане, оплатившие покупку квартиры за счет материнского капитала, и неполные семьи.

Кроме того, пермские власти предлагают вписать в закон широкий пакет мер по защите дольщиков, включающий в числе прочего консервацию недостроенных объектов и проведение государственных экспертиз относительно обоснованности затрат на постройку дома. Деньги на эти мероприятия, по замыслу чиновников, должно выделить Пермское агентство по ипотечно-жилищному кредитованию (ПАИЖК).

На сегодняшний день в Пермском крае насчитывается 18 долевых новостроек, признанных "проблемными". Численность обманутых дольщиков составляет 1892 человека.

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