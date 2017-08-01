Из-за трассы в Ревдинском ГО.

ООО "СУ-196", контролируемое братом свердловского депутата Армена Карапетяна Рафиком, с 1 августа 2017 года внесено в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующее решение было принято региональным УФАС на основании обращения ГКУ СО "Управление автомобильных дорог", выступавшего заказчиком капремонта дороги Ревда - Мариинск – Краснояр (Ревдинский ГО), сообщает "Уралинформбюро".

Ранее исполнение контракта по ремонту этого участка трассы привело к возбуждению уголовного дела. Сдать объект, согласно документу, фирма должна к 20 октября 2017 года. Взяться за работы компания, на 83,3% принадлежащая Карапетяну, согласилась за 67,2 миллиона рублей при стартовой цене контракта в 81,6 миллиона.

Стоит отметить, что менее чем через 2 недели после того, как "Уралинформбюро" опубликовало информацию о возбуждении уголовного дела, на дороге Ревда - Мариинск – Краснояр закипела работа. По данным "Ревда-инфо", рабочие "СУ-196" начали снимать новый асфальт, чтобы уложить в основание трассы "усиление" из скального грунта - по всей видимости, исправляя собственный брак.

Ни внезапно закипевшую деятельность, ни уголовное дело комментировать в ООО "СУ-196" не пожелали. По сведениям источника "Уралинформбюро", после возбуждения "уголовки" Рафик Карапетян покинул пост директора ООО "СУ-196".

Агентство продолжит следить за развитием ситуации.



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