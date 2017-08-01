Фирму Карапетяна внесли в реестр недобросовестных поставщиковСегодня в 14:06
- Текст
Из-за трассы в Ревдинском ГО.
ООО "СУ-196", контролируемое братом свердловского депутата Армена Карапетяна Рафиком, с 1 августа 2017 года внесено в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующее решение было принято региональным УФАС на основании обращения ГКУ СО "Управление автомобильных дорог", выступавшего заказчиком капремонта дороги Ревда - Мариинск – Краснояр (Ревдинский ГО), сообщает "Уралинформбюро".
Ранее исполнение контракта по ремонту этого участка трассы привело к возбуждению уголовного дела. Сдать объект, согласно документу, фирма должна к 20 октября 2017 года. Взяться за работы компания, на 83,3% принадлежащая Карапетяну, согласилась за 67,2 миллиона рублей при стартовой цене контракта в 81,6 миллиона.
Стоит отметить, что менее чем через 2 недели после того, как "Уралинформбюро" опубликовало информацию о возбуждении уголовного дела, на дороге Ревда - Мариинск – Краснояр закипела работа. По данным "Ревда-инфо", рабочие "СУ-196" начали снимать новый асфальт, чтобы уложить в основание трассы "усиление" из скального грунта - по всей видимости, исправляя собственный брак.
Ни внезапно закипевшую деятельность, ни уголовное дело комментировать в ООО "СУ-196" не пожелали. По сведениям источника "Уралинформбюро", после возбуждения "уголовки" Рафик Карапетян покинул пост директора ООО "СУ-196".
Агентство продолжит следить за развитием ситуации.
Ранее по теме:
Попавшая под "уголовку" фирма Карапетяна переделывает дорогу под Ревдой
Дорожная фирма Карапетяна попала под "уголовку"
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:50
Южноуральский бюджет "обули" на 30 миллионов
Прикрываясь инвалидами.Сегодня в 14:49
Зауралец убил знакомого инъекцией наркотика
Мужчину осудили на 13 лет.Сегодня в 14:46
Неправильное лечение 11-летней челябинки вылилось в "уголовку"
Врачи проглядели у нее аппендицит.Сегодня в 14:35
Тюменец сбил на "зебре" мужчину
У пешехода тяжелые травмы.Сегодня в 14:32
На Южном Урале сиротская ОПГ отбирала жилье у детдомовцев
С отставанием в развитии.Сегодня в 14:25
На Среднем Урале стали меньше пить
И торговать "паленкой".Сегодня в 14:06
Фирму Карапетяна внесли в реестр недобросовестных поставщиков
Из-за трассы в Ревдинском ГО.Сегодня в 14:05
Чистая прибыль "МРСК Урала" превысила 3 миллиарда рублей
Увеличившись почти в 2,5 раза.Сегодня в 13:59
На Южном Урале утонули два юноши и ребенок
За два дней.Сегодня в 13:24
Ученые впервые засняли рассвет на Сатурне
С расстояния 1,25 миллиона километров.Сегодня в 13:02
Свердловчанин сел на 17 лет за наркоторговлю
Его отправили в ИК особого режима.Сегодня в 12:56
На юго-западе Екатеринбурга нашли труп девочки-подростка
Она оставила записку.Сегодня в 12:26
Немцы одобрили качество системы менеджмента ММК-МЕТИЗ
Отметив высокий уровень культуры производства.Сегодня в 12:21
В Югре застройщик пойдет под суд за незаконченный дом
Директор "забросил" стройку.Сегодня в 12:01
Автоцентры Екатеринбурга нарастили продажи на 17%
В лидерах по-прежнему Lada.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Южноуральский бюджет "обули" на 30 миллионов
- Сегодня в 14:06Фирму Карапетяна внесли в реестр недобросовестных поставщиков
- Сегодня в 11:38В Екатеринбурге ищут сломавшую позвоночник клиентке тайскую массажистку
- Сегодня в 11:37В свердловском Заксобрании составили рейтинг доходности
- Сегодня в 10:26Муниципальному фильтру ищут альтернативу
Аналитика
Большой Полет шансонье Новикова
Смотрите и удивляйтесь.
Свердловские мэры ушли в "откос"
А ученые отказались от Марса.
Серовская свинья олигарха Аристова умерла?
Расследование "Уралинформбюро".