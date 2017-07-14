Трассу укрепляют скальным грунтом.

Фирма Рафика Карапетяна, брата свердловского депутата Армена Карапетяна, взялась переделывать дорогу Ревда-Мариинск-Краснояр, из-за которой ранее было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает издание "Ревда-инфо", рабочие "СУ-196" снимают новый асфальт и укладывают в основание дороги "усиление" из скального грунта. По всей видимости, они исправляют собственный брак. После проезжую часть закатают заново. В компании "СУ-196" с корреспондентом "Уралинформбюро" отказались обсуждать эту тему.

Ранее уголовное дело о мошенничестве возбудило УМВД по Екатеринбургу. Официально правоохранители пока его не комментируют. Известно, что компания Карапетяна взялась обновлять "убитую" трассу за 67,2 миллиона рублей. Сдать объект рабочие должны к 20 октября текущего года.

На днях "СУ-196" "влетело" и от ГИБДД по Свердловской области. Поводом стал разрушенный Режевской тракт. Глубина выбоин на проезжей части достигала 16 сантиметров.



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