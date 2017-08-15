Оппоненты подозревают подвоз клакеров.

Участники публичных слушаний 14 августа после бурной дискуссии все же одобрили проект застройки Завокзального района Екатеринбурга, разработанный московской Группой компаний "ПИК", заводом "Уралпластик" и институтом "УралНИИпроект". Во Дворце культуры железнодорожников собралось свыше 700 человек, что можно считать рекордом для подобных мероприятий. Для обеспечения порядка организаторам даже пришлось нанять ЧОП.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", вокруг этого проекта страсти начали кипеть с июня 2017 года, когда представители "ПИК" в ходе публичных слушаний по проекту новых Правил землепользования и застройки Екатеринбурга попросили перевести данный участок в зону Ж-5 — многоэтажного жилищного строительства.

Задумка столичных застройщиков подразумевает трехэтапное освоение бывшей промплощадки завода "Уралпластик". На первом (2018-2022 годы) планируется возвести жильё, детские сады и объекты инженерного обеспечения со стороны переулка Полимерного. Жилые дома предполагается сделать разноуровневыми: от 16 до 25 этажей.

Вот такими домами "ПИК" собирается застроить "завокзалье" Екатеринбурга. Фото: ГК "ПИК".

На втором этапе (2023-2025 годы) строительство жилья будет в целом завершено, кроме того, на территории появится школа и многоэтажные паркинги, улицы местного значения и боковые проезды. Третий этап, который может растянуться ещё на десятилетие, будет посвящен строительству магистральных улиц, но лишь после того, как под застройку будут освобождены промплощадки, расположенные к западу от "Завокзального".

Как сообщил в ходе слушаний представитель ГК "ПИК", общая площадь жилой застройки должна составить около 300 тысяч квадратных метров. Предполагается масштабное озеленение будущего микрорайона, включающее обустройство нескольких пешеходных бульваров с выходами на Полимерный, Мельковский и проспект Космонавтов.

Транспортные потоки пойдут по периметру квартала, включающему проектируемый дублер проспекта Космонавтов и переулки Полимерный и Мельковский, которые планируется расширить, превратив в улицы районного значения.

Сами проектировщики сдержанно признают, что препятствий к осуществлению их планов на этой территории немало. Прежде всего, там сконцентрировано много действующих предприятий: автосалоны, торговые базы, производственные площади компании "ПепсиКо Холдингс" и даже подстанция, принадлежащая АО РСК. Также под площадкой пролегают газовые сети и ливневые коллекторы, сбрасывающие воду в подземную речку Мельковку, "зашитую" в железобетонный тюбинг.

Вокруг действующей промзоны и разгорелись самые жаркие споры. Пожалуй, главный вопрос - экологическая обстановка. По словам сотрудника НИИ экотоксикологии Михаил Винокуров, для тревоги нет причин. "Органы Роспотребнадзора изучили все замеры, сделанные на этой площадке по уровням загрязнения и шума, и пришли к выводу, что санитарно-защитные зоны этих предприятий вполне достаточны. Замеры показали, что фактическое состояние окружающей среды в этом районе не отличается от нормативных показателей", — утверждает он.

Это заявление немало удивило собственников многих участков, расположенных в Завокзальном. Как сообщил представитель Овощебазы №4, конкретно в их предприятие никто из экологов за замерами не обращался.

После этого на проект обрушился шквал критики. Представители АО "Комэнерго", к примеру, недовольны тем, как проектировщики провели красные линии будущего района. "Вопрос транспортной инфраструктуры совершенно не решен, — посетовали они. — Проект подразумевает в каждом жилом доме до 10 тысяч жителей, это увеличит нагрузку на и без того перегруженный проспект Космонавтов".

На схеме четко видно, как красные линии "залезают" на существующие промплощадки. Фото: minstroy.midural.ru.

Сотрудники "ПепсиКо Холдингс" также предрекают грядущий транспортный коллапс. "К проходной завода ежедневно подъезжает большегрузный транспорт, который движется по Полимерному переулку", — утверждают они. Планы по расширению Полимерного их не радуют - придется сносить производственные площадки. Кроме того, санитарно-защитная зона завода при любом раскладе "залезает" на территорию планируемой застройки.

Предприниматели опасаются, что в ходе реализации проекта мэрия, областные власти и смежные пользователи участков рискуют погрязнуть в судебных спорах. Поэтому его нужно отправить на доработку, прежде всего в части трассировки переулка Полимерного.

В ответ глава администрации Железнодорожного района Андрей Курочкин сдержанно похвалил идею москвичей: мол, она поможет развитию этого квартала. "Благодаря стройке район в ближайшее время может прирасти на 35-50 тысяч жителей", — уверен он.

В итоге с ощутимым перевесом — 513 голосов против 230 проект был одобрен. Однако противники стройки не собираются сдаваться. По их мнению, голосование не обошлось без "организованного подвоза" нанятых клакеров. "Уралинформбюро" будет следить за развитием событий вокруг Завокзального.

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