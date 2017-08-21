Долгострой в Кольцово "сдвинули" на августСегодня в 19:11
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И обещают достроить до конца года.
Новый застройщик зайдет на стройплощадку екатеринбургского ЖК "Кольцовский" до конца текущей недели. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.
Сроки возобновления работ на долгострое по улице Бахчиванджи, 15 были оглашены 21 августа на заседании межведомственной координационной комиссии, созданной по поручению главы региона Евгения Куйвашева для оперативного мониторинга проблемных объектов долевого строительства. Следует напомнить, что ранее глава областного Минстроя Михаил Волков в интервью "Уралинформбюро" обещал возобновить достройку "Кольцовского" осенью 2017 года.
"По этому объекту в настоящее время проводится финансово-экономический аудит. Новым инвестором – компанией "Ривьера Инвест Екатеринбург" – принято решение о выходе строителей на площадку до конца текущей недели. Ввести же долгострой в эксплуатацию и передать ключи от долгожданных квартир 152 пайщикам планируется до конца 2017 года", — говорится в сообщении департамента иформполитики региона.
Кроме "Кольцовского", на заседании обсуждалась судьба других проблемных долгостроев. Так, вложивших деньги в ЖК "Светлый" (г. Арамиль) пообещали включить в областной реестр обманутых дольщиков, что позволит им получить поддержку в рамках областного закона №50-ОЗ. Также на заседании комиссии было объявлено, что до конца 2017 года будет завершено строительство дома на улице Червонная, 19а в Екатеринбурге.
Следует добавить, что на контроле комиссии в настоящее время находятся 17 проблемных стройплощадок, расположенных на территории Свердловской области.
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