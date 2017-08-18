Долгострой "Кольцовский" оживет осеньюСегодня в 17:10
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Заверил министр Волков.
Новый застройщик ЖК "Кольцовский" может зайти на объект уже осенью. Об этом сообщил "Уралинформбюро" глава Минстроя Свердловской области Михаил Волков.
"Прежний застройщик (ГК "Виктория" — прим. ред.), который планировал завершать объект, отказался от его реализации, — пояснил министр. — Сегодня нам, чтобы завести на объект нового застройщика, нужно понять, как мы поступим с прежним. Либо это будут договорные отношения, либо уступка прав (стройплощадка формально до сих пор принадлежит "Виктории" - прим.ред). Но мы планируем, что осенью строители туда зайдут".
По словам Михаила Волкова, первым делом на стройплощадке "Кольцовского" нужно решить три задачи: закончить строительство кровли, чтобы здание не затапливалось дождями, завершить монтаж внешнего контура, чтобы запустить отопление и восстановить разграбленную котельную на участке. "С потенциальным застройщиком мы эти вопросы обсуждали, понимание есть, сейчас идет работа над оргмоментами", — заверил он.
Следует напомнить, что на днях областной Минстрой нашел для достройки ЖК "Кольцовский" нового инвестора — компанию "Ривьера Инвест Екб", которая в данный момент строит на набережной Исети элитный жилой комплекс "Клубный дом" с подземным паркингом на 227 мест. После этого областные власти обратились к пайщикам "Кольцовского" с призывом прекратить голодовку, которую те начали на прошлой неделе, желая таким образом ускорить появление строителей на объекте.
За неделю полку протестующих прибыло: к голодовке присоединился 79-летний пенсионер. Тем временем состояние здоровья участников акции ухудшается: некоторым приходится даже делать капельницы, чтобы поддержать жизненный тонус. По словам пайщиков, ни один чиновник за эти дни стройку не посетил.
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