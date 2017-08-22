Но сроки пока неизвестны.

Достройкой проблемного долевого объекта ЖК "Оптимист" (г. Первоуральск) займется Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования при поддержке областного бюджета. Такое решение принято 21 августа в ходе заседания областной межведомственной координационной комиссии, созданной по поручению главы региона Евгения Куйвашева для оперативного мониторинга ситуации в долевом строительстве.

Директор САИЖК Александр Комаров в разговоре с "Уралинформбюро" подтвердил, что агентство готово взять на себя работы по завершению многострадальной стройки.

"На заседании комиссии нам поручено разработать план мероприятий для разрешения проблем дольщиков и достройки ЖК "Оптимист". В частности, комиссия рекомендовала провести ряд мероприятий, которые позволят увеличить уставной капитал САИЖК уже в этом году. План мы подготовили и утвердили, начинаем взаимодействие с застройщиком (компания "БЗСК-инвест" — прим. ред.) и скоро выйдем с достоверной информацией на дольщиков".

По словам Комарова, для САИЖК это уже не первый опыт достройки проблемных объектов долевого строительства. Ранее по той же схеме были завершены долгострои в Североуральске и Ревде, а также в Екатеринбурге на улице Рощинской. Точные сроки захода строителей на площадку и сдачи "Оптимиста" пока не определены.

Представители дольщиков ЖК "Оптимист" также не обладают информацией, когда их дом будет сдан. "Ни Минстрой, ни САИЖК на нас пока не выходили, однако сегодня один из наших товарищей был на совещании у Мерзляковой (уполномоченный по правам человека Свердловской области — прим. ред), и она сказала, что "дорожная карта" по нашему объекту уже готова и в течении 2 недель нас с ней ознакомят. Нам обещали также обсудить допсоглашение о достройке "Оптимиста". — сообщил "Уралинформбюро" дольщик Вадим Яремчук.

Следует добавить, что ЖК "Оптимист" начал строиться в 2015 году по государственной программе "Жилье для российской семьи". Сдать первую очередь должны были в апреле 2017 года. Однако вскоре стройка встала, а в мае 2017 года федеральным Минстроем была свернута и госпрограмма.

Спустя два месяца ситуация вокруг "Оптимиста" вылилась в уголовное дело. Среди фигурантов — руководители компании-застройщика "БЗСК-Инвест". Как ранее сообщал "Уралинформбюро" официальный представитель регионального ГУ МВД России Валерий Горелых, их подозревают в хищении средств дольщиков.

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