Судьбу строительства у телебашни решит градсовет ЕкатеринбургаСегодня в 10:00
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Пообещал Куйвашев.
Решение о судьбе недостроенной телебашни в столице Урала и строительства каких-либо объектов рядом с ней еще не принято. Об этом врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в прямом эфире на "Эхо Москвы-Екатеринбург" 24 августа.
"Размещение того или иного объекта (в районе телебашни – прим. ред.) будет рассматриваться как на градсовете городском, так и при губернаторе, — заявил глава региона. — Мы будем свидетелями, какие еще будут предложены проекты размещения на этом земельном участке".
К идее использовать телебашню как символ Екатеринбурга Куйвашев отнесся скептически. "На протяжении 30 лет в центре города, который будет принимать матчи Чемпионата мира по футболу-2018, города, который представляет страну в гонке за ЭКСПО-2025, стоит огромная недостроенная башня с ржавой арматурой, — посетовал он. — Никто серьезно не считает, что такой символ нужен городу".
По мнению врио губернатора, сегодня также нет возможности организовать на башне смотровую площадку или использовать для передачи телевизионного сигнала. С точки зрения инженерно-технического потенциала она исчерпала себя, а если никаких решений не принимать, этот объект может нанести городу серьезный урон, уверен Куйвашев.
Однако о сносе башни и строительстве на её месте какого-то другого объекта глава региона на сей раз не обмолвился ни словом. "Нам удалось "затащить" вопрос на стадию решения. Я считаю, что сегодня эту территорию необходимо вовлекать в городскую жизнь. Будет там спортивный, культурный или другой центр — это тоже хорошо", — считает руководитель Свердловской области.
Глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин положительно отнесся к идее вынести проекты застройки этого участка на обсуждение архитектурной общественности мегаполиса. "Но я думаю, что на градсовет вынесут не идею, что там строить, а разные варианты архитектурного облика ледового дворца. Посмотрим, что за проект будет", - поделился он в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро". Вяткин также отметил, что всегда был против строительства хоккейной арены на этом участке.
Следует напомнить, что идею о сносе башни Евгений Куйвашев озвучил в июле 2017 года во время рабочего объезда объектов капремонта в центре Екатеринбурга. Незадолго до этого депутаты областного Закособрания одобрили передачу телевышки и земли под ней в качестве взноса в уставной капитал АО "Ледовая арена" для строительства на этом участке одноименного спортивного сооружения на 15 000 зрителей.
На тот момент акционерное общество еще не было юридически создано. Однако в середине августа прошло учредительное собрание акционеров "Ледовой арены". В уставном капитале предприятия 40% акций общей стоимостью 654,2 миллиона рублей принадлежит МУГИСО, 60% акций, оцениваемых в 981,3 миллиона рублей, владеет УГМК-Холдинг.
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