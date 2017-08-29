Пайщики "Нового Уктуса" ждут 3 сентябряСегодня в 18:28
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А чиновники путаются в показаниях.
Пайщики ЖК "Новый Уктус" временно приостановили голодовку: одной из участниц стало плохо, а замены ей пока не нашлось. Теперь они проводят ежедневные пикеты в центре Екатеринбурга, сообщает "Уралинформбюро".
Участница пикета Надежда поделилась с корреспондентом агентства планами протеста. По ее словам, пайщики распределились по "точкам" и в эти дни поодиночке пикетируют администрацию Екатеринбурга, резиденцию губернатора Свердловской области и силовые структуры. 30 августа они намерены выйти с плакатами к зданию областной прокуратуры.
Голодовка возобновится, если областные власти не выполнят ранее данное обещание приступить к достройке проблемного объекта не позднее 3 сентября. Как сообщил "Уралинформбюро" по телефону один из участников акции, именно эту дату назвала областной омбудсмен Татьяна Мерзлякова на встрече с пайщиками "Нового Уктуса", состоявшейся 22 августа.
"Вчера (28 августа – прим. ред.) мы опять были у Мерзляковой, и она сказала, что всей полнотой информации по нашему вопросу обладает Волков (глава Минстроя Свердловской области – прим.ред.), — пояснил собеседник агентства. — Но, по словам Волкова, стройку возобновят только 20 сентября. Пока четкого решения по нашему дому нет, акция будет продолжаться. В ней уже изъявили желание принять участие 7 человек".
Голодовка пайщиков "Нового Уктуса" началась 21 августа на площади Труда. Участники потребовали оперативного и добросовестного расследования действий застройщика - ЖСК "Уралэнергостройкомплекс", вмешательства властей и немедленного возобновления строительства объекта.
Ситуацией на стройке заинтересовалась прокуратура Чкаловского района, которая ознакомилась с результатами проверки Госжилстройнадзора. По словам пайщиков, выявлен факт нецелевого расходования крупной суммы средств руководством ЖСК "Уралэнергостройкомплекс".
Следует добавить, что по данным пресс-службы Департамента государственного жилищного и строительного надзора по Свердловской области, достройкой "Нового Уктуса" будет заниматься компания "ТЭН", а инвестором станет "Промсвязьбанк".
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