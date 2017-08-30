Следственный комитет займется делом ЖК "Кольцовский"Сегодня в 09:14
- Текст
После голодовки дольщиков.
Делом ЖК "Кольцовский", расположенного в Екатеринбурге, займется Следственный комитет России. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР Свердловской области.
На данный момент уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата) находится на рассмотрении ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области. За преступление, совершенное по этой статье организованной группой либо в особо крупном размере, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Производство было возбуждено в июне 2016 года по факту присвоения денежных средств пайщиков ЖСК "Авиатор", собранных на возведение жилого комплекса "Кольцовский" в период с октября 2012 по октябрь 2015 года. Сумма похищенного составила более 1 миллиона рублей, а без законного жилья остались 152 пайщика.
Теперь Следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбург СКР по Свердловской области решил провести по делу доследственную проверку. Учитывая широкий общественный резонанс, а также состоявшуюся в 2017 году 16-дневную голодовку дольщиков, органы СКР хотят изъять это дело у полиции и расследовать его самостоятельно.
"В случае положительного итога рассмотрения данного ходатайства (в органы прокуратуры – прим. ред.), следствием СКР будет принят комплекс необходимых мер для наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств нарушения прав пайщиков жилищного строительства и установления конкретного лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности", — заявили представители ведомства.
ЖК "Кольцовский" — один из самых известных в Екатеринбурге долевых долгостроев. Комплекс начал строиться в 2013 году. Проектной документацией в доме предусмотрено строительство 152 квартир. Однако в 2015 году работы на объекте были приостановлены из-за отсутствия финансирования. За это время в "Кольцовском" сменилось три застройщика.
Пытаясь привлечь внимание областных чиновников и правоохранительных органов, пайщики "Кольцовского" с период с 2016 по 2017 год провели две голодовки протеста. После первой голодовки им назначили нового застройщика, компанию "Виктория Инвест". Однако в ноябре 2016 года "Виктория" внезапно вышла из проекта.
Вторая голодовка состоялась в августе 2017 года. Она закончилась возвращением на стройку "Виктории Инвест". Назначен и новый инвестор строительства — компания "PRINZIP". Областные власти пообещали, что дом на Бахчиванджи, 15 будет сдан в январе 2018 года.
Ранее по теме:
ЖК "Кольцовский" достроит "Виктория"
Екатеринбургские пайщики морят себя голодом
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 09:44
На Среднем Урале осужденный экс-главврач вновь попал под "уголовку"
За выплаты жене.Сегодня в 09:34
Российские регионы возьмут на заметку опыт свердловчан по замене лифтов
Программу закрепят законодательно.Сегодня в 09:26
Рулить торговлей "боярышником" в России будут регионы
Кабмин не против.Сегодня в 09:23
Российским тюремщикам запретят держать деньги в банках Швейцарии
И других стран.Сегодня в 09:15
На Серовском тракте перевернулся BMW - двое погибших
Еще трое пострадали.Сегодня в 09:14
Следственный комитет займется делом ЖК "Кольцовский"
После голодовки дольщиков.Сегодня в 09:11
Более 90 работников Роспана получили награды
В честь профессионального праздника.Сегодня в 09:01
Инспекция FIFA наведается в Екатеринбург
Проверять готовность к ЧМ-2018.Сегодня в 08:45
Минтранспорта Свердловской области оставили без "связи"
Развитием информтехнологий займется новый департамент.Сегодня в 08:28
В Сургуте глава "Феникса" ответит перед судом за неисправный парашют
Каждый прыжок с ним мог стать последним.Сегодня в 08:25
Замгенпрокурора прочит Среднеуральску экологическую катастрофу
Из-за состояния очистных сооружений.29 августа в 19:31
Вице-премьер Козак в Екатеринбурге "развел" немца
При свидетелях.29 августа в 19:27
На Сочи идут смерчи и ливни
Задержаны все рейсы.29 августа в 19:11
Челябинск: Юревич еще не сел, а Тесленко уже на свободе
Экс-глава минздрава выходит на УДО.29 августа в 18:44
"Урал" поедет в Ярославль бороться за Кубок России
С "Шинником".
Главные новости
- Сегодня в 09:26Рулить торговлей "боярышником" в России будут регионы
- Сегодня в 09:14Следственный комитет займется делом ЖК "Кольцовский"
- Сегодня в 08:25Замгенпрокурора прочит Среднеуральску экологическую катастрофу
- 29 августа в 19:31Вице-премьер Козак в Екатеринбурге "развел" немца
- 29 августа в 19:11Челябинск: Юревич еще не сел, а Тесленко уже на свободе
Аналитика
Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже
Боброву пора уходить.
Куйвашев довел до деревни министра связи и интернет
Осталось провести воду.
"Ломовой" тест "Уралинформбюро"
А вы понимаете искусство?