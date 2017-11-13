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В Тюменской области зарежут 16 000 свинейСегодня в 12:54

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Чтобы спастись от африканской чумы.

В Исетском районе Тюменской области зарежут около 16 000 голов скота на свинокомплексе в селе Шорохово. Такими мерами власти планируют погасить обнаруженный очаг африканской чумы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона.

По словам губернатора Владимира Якушева, ликвидации также подлежит все свиное поголовье в личных подворьях в радиусе пяти километров от Шорохово. Сам глава Тюменской области координирует противодействие вспышке вируса на месте.

Жители села уничтожали свиней в личных подсобных хозяйствах 12 ноября, а сегодня идет работа по ликвидации поголовья на ферме. По плану, она завершится 16 ноября.

Во всех населенных пунктах Исетского района специалисты проверят состояние здоровья животных. Для этого у свиней возьмут кровь на анализы и обследуют на выявление африканской чумы.

После снятия карантина владельцам личных хозяйств компенсируют стоимость изъятых свиней по близкой к рыночной цене. Также пенсионеры и многодетные семьи получат матпомощь из регионального бюджета.

Стоит напомнить, что вспышка африканской чумы среди свиней недавно прокатилась по Уралу: пострадали хряки Челябинской и Курганской областей.

По предварительным данным, вирус АЧС попал на Южный Урал с необработанными пищевыми отходами, поставляемыми для корма свиней.

3 ноября в южноуральском поселке Тимирязевский у местных жителей изъяли всех свиней, умертвили их и сожгли на покрышках. Людям, потерявшим скот, власти региона обещают компенсацию.

Опасаясь миграции инфекции, Россельхознадзор по Курганской области запретил челябинским свиньям пересекать границу с Зауральем. Однако строгий контроль не помог: в регионе нашли два объекта, зараженные африканской чумой. В частности, заразу обнаружили в убойном цехе ООО "Мяспром" и в морозильной камере по производству мясных полуфабрикатов. В курганском департаменте АПК считают, что инфекцию завезли из Тюменской области.

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