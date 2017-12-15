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Госдума приравняла МРОТ к прожиточному минимумуСегодня в 13:54

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По инициативе Путина.

Госдума в третьем и основном чтении приняла законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. С 1 января 2018 года МРОТ составит 85% от величины прожиточного минимума, а с 2019 года будет полностью ему равен. Соответствующая информация размещена в официальном паблике Госдумы, передает "Уралинформбюро".

С 1 января следующего года минимальная зарплата в России будет составлять 9 489 рублей в месяц. Прожиточный минимум в стране в сентябре 2017 года подняли до 10 328 рублей из-за роста цен на продукты питания.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума с 1 января 2018 года. А с 1 января 2019 года уравнять эти показатели.

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