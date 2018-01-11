Если одобрит Москва.

Строительство первой высокоскоростной магистрали (ВСМ) в России может начаться не с Москвы, а с Урала.

Как сообщает газета "Ведомости", хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль" вместе с властями Челябинской и Свердловской областей предложили правительству РФ первым возвести ветку от Екатеринбурга до Челябинска. По данным издания, строительство последней обойдется дешевле, чем ветка до Владимира: 360 против 459,5 миллиарда.

До этого планировалось, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Екатеринбург - Челябинск станет продолжением ВСМ Москва – Казань. Но летом 2017 года стало известно, что проект одобрен лишь частично - по участку до Владимира, а до Казани ветка дотянется, если окупится стройка.

Окончательную точку в этом вопросе должно поставить правительство страны. По данным издания, заявка на ВСМ Москва – Казань в кабмин пока не поступала. Строительство ВСМ на участке Екатеринбург – Челябинск поддерживает Минтрас РФ, так как ветка позволит связать скоростными путями уральские мегаполисы и даст толчок экономическому развитию регионов и страны в целом. В декабре 2017 года по предложению ведомства этот участок даже был включен в транспортную стратегию России до 2030 года, сообщает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что сама ВСМ Москва - Казань должна стать частью еще более масштабного коридора "Евразия". После воплощения этого проекта скоростными поездами будут соединены Берлин, Москва, Астана и Пекин.



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