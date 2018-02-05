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Екатеринбургский ЭКСПО-парк хотят строить авторы "Ахмат-Тауэра"Сегодня в 16:57

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И их конкуренты из 10 стран мира.

За право разработать концепцию екатеринбургского ЭКСПО-парка поборются архитекторы из десяти стран мира. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в заявочном комитете ЭКСПО-2025.

Заявки на участие в открытом международном конкурсе губернатора Свердловской области подали известные представители архитектурного сообщества из России, Великобритании, Италии, США, Франции, Японии, Белоруссии, Казахстана, Украины и Польши.

В случае победы Екатеринбурга в борьбе за ЭКСПО-2025 на зарезервированной территории Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге вырастет "Город будущего" — район с самыми современными технологиями и инфраструктурой. За его проектирование готовы взяться профессионалы с мировыми именами.

"В частности, о своем участии заявили архитекторы, которые принимали участие в проектировании зон ЭКСПО-парка в Астане, один из проектировщиков второй по высоте башни Европы – "Ахмат-Тауэр" в Грозном, а также фонд архитектуры и дизайна, чей консорциум насчитывает более 40 российских компаний", – отметила генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО 2025 Светлана Сагайдак.

Следует заметить, что большой интерес к конкурсу проявило и студенческое сообщество. Так, среди участников — волонтерская некоммерческая международная организация BEST (Board of European Students of Technology), филиалы которой представлены более чем в 90 университетах Европы.

Теперь заявившиеся участники должны до 1 марта представить на суд жюри свои проекты. Победители второго этапа будут объявлены 22 марта. Авторы лучших концепций разделят между собой призовой фонд конкурса в размере пяти миллионов рублей.

В данный момент за право провести Международную выставку ЭКСПО-2025 борются три года: Екатеринбург, Осака и Баку. Ранее в списке претендентов значился также Париж, однако буквально на днях стало известно, что французская столица решила выбыть из борьбы.

Ранее по теме:
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