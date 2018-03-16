С проектом завода.

Свердловский областной суд 16 марта 2018 года отказал в удовлетворении иска Национальной сурьмяной компании (НСК, 50% которой принадлежит бизнесмену Игорю Ротенбергу) против думы Асбеста. Сурьмяной завод на участке, принадлежавшем ООО "Гросс" (дочерней организации НСК), построен не будет.

"В удовлетворении административного иска отказать", - огласил приговор судья Дмитрий Гылкэ, уточнив, что решение может быть обжаловано в течение одного месяца, передает "Уралинформбюро".

ООО "Гросс" настаивало на признании недействующими правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Асбестовского городского округа, утвержденных решением гордумы 27 июня 2017 года. По мнению истца, власти Асбеста намеренно внесли ужесточающие правки в ПЗЗ и, тем самым, фактически запретили компании строить на принадлежавшем им участке производство выше четвертого класса опасности.

Конфликт вокруг возведения в Асбесте сурьмяного завода продолжался почти год. Планам Национальной сурьмяной компании противостояли жители, администрация и депутаты города. В ходе предыдущего заседания представитель НСК заявил, что поправки в ПЗЗ противоречат генеральному плану Асбеста, а также Земельному и Градостроительному кодексам. Он также настаивал на том, что публичные слушания, на которых жители Асбеста поддержали поправки, были проведены с нарушением сроков и без учета мнения большинства горожан.

По мнению истца, новые правила землепользования были утверждены властями Асбеста намеренно, чтобы воспрепятствовать реализации проекта НСК и не допустить возведения промышленного предприятия в указанной зоне. Представитель НСК также указывал на то, что часть принадлежавшего им участка арендует другое предприятие, деятельность которого отчасти связана с металлообработкой, и он также может пострадать в результате принятых поправок. Кроме того, настаивал истец, если другое предприятие ранее осуществляло здесь работы, связанные с металлообработкой, и это было разрешено, почему сейчас "вставляют палки в колеса" НСК?

На участке, где НСК хотела поставить сурьмяной завод, были обнаружены скважины с водой.

"Надо отличать зерна от плевел, - в свою очередь, заявил адвокат Евгений Осинцев. - Одно дело – это металлообработка, какие-то железные детали чеканить, и совсем другое - производство новых сплавов".

По его словам, обновление правил землепользования - это не прихоть, а требование властей. "Согласно предписанию регионального минстроя, генплан, принятый в Асбесте в 2012 году, следует развивать путем внесения изменений в правила землепользования. Эта же обязанность прописано в самом генплане. И тут заходит ООО "Гросс" и решает, что поправки были приняты именно под них. Хотя принятие поправок связано только с реализацией генплана".

В ходе судебного процесса также выяснилось, что на территории принадлежавшего ООО "Гросс " участка находятся недра в виде хозяйственно-питьевых источников. Информация об этом содержится в ответе свердловского минприроды. "Эти источники стоят на официальном учете, а они (НСК – прим. ред.) хотят рядом с ними такое опасное производство разместить. Для каждой из скважин рассчитывается своя санитарно-защитная зона. Таким образом, наши требования по санитарно-защитной зоне могут оказаться более мягкими по сравнению с тем, какие требования накладывают недра", - добавил Евгений Осинцев.

НСК решила, что мнением горожан можно пренебречь.

После оглашения приговора представители Национальной сурьмяной компании говорили в кулуарах о том, что Асбест поставил крест на развитии промышленности на своей территории. Власти свердловского муниципалитета с такой постановкой не согласны.

"В первую очередь, вынесенное решение учитывает мнение жителей. На общественных слушаниях 167 человек единогласно проголосовали за поправки в ПЗЗ, было собрано 12 тысяч подписей против завода. Предыдущий и новый состав думы также поддержали это решение. Никакой крест на развитии промышленности не поставлен. Самое главное, что у наших жителей активная гражданская позиция, и вместе с ними мы найдем нужных инвесторов. Думаю, более технологичные производства надо развивать, а не относиться к нам как к сырьевому придатку и эксплуатировать здоровье жителей города. Здоровье – определяющий фактор, у нас итак достаточно вредных производств", - заявил "Уралинформбюро" председатель думы Асбеста Андрей Самарин.

Он затруднился ответить, возможно ли дальнейшее сотрудничество с НСК, отметив, что хозяйственные планы компании ему неизвестны. "Мнение депутатов основано на мнении жителей. Если их позиция изменится, изменится и наша. В чем была ошибка НСК? Они решили, что мнением горожан можно пренебречь. Если бы они изначально повели себя по-другому, шли бы не через административный ресурс, а через работу с населением, возможно, такой ситуации бы не было", - добавил спикер.

Стоит напомнить, что изначально завод по переработке сурьмы Национальная сурьмяная компания намеревалась построить в Дегтярске, но местные экологи-активисты выступили против. Из-за массовых протестов общественников, строительство объекта и было запланировано в Асбесте.

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