На 16 марта.

Свердловский облсуд перенес рассмотрение административного иска ООО "Гросс" к думе и администрации Асбестовского городского округа. Вопрос по строительству сурьмяного завода будет решен 16 марта 2018 года, передает "Уралинформбюро".

Конфликт вокруг возведения в Асбесте сурьмяного завода продолжается почти год. Планам ООО "Национальная сурьмяная компания" (совладельцем которого является Игорь Ротенберг) и его дочернего предприятия ООО "Гросс" противостоят жители, администрация и депутаты города.

Поводом для разбирательства стали правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые прежний состав гордумы Асбеста изменил летом 2017 года. Поправки снизили допустимый класс опасности новых производств на определенных участках городского округа, что фактически поставило крест на возможности возведения в Асбесте химпредприятия из-за высокого класса опасности будущего производства.

Судебное заседание 14 марта длилось практически весь день. Документов, предоставленных на рассмотрение обеими сторонами, оказалось так много, что судья Дмитрий Гылкэ принял решение о переносе.

Национальная сурьмяная компания (НСК) вновь потребовала признать поправки в ПЗЗ недействующими. По мнению истца, они противоречат генеральному плану Асбеста, а также земельному и градостроительному кодексам. Кроме того, представитель НСК настаивает на том, что публичные слушания, на которых жители Асбеста поддержали поправки, были проведены с нарушением сроков и без учета мнения большинства горожан.

"Очевидно, что это было сделано намеренно, чтобы воспрепятствовать реализации проекта НСК. Поставлена задача не допустить возведение промышленного предприятия в указанной зоне", - заявил истец.

Ответчик, в свою очередь, настаивает на том, что проект поправок в правила землепользования и застройки прошел все необходимые процедуры. "Проект решения был проверен прокуратурой. На заседании думы (утвердившей поправки - прим. ред.) присутствовал прокурор. Никаких нарушений законодательства не выявлено", - отметил представитель администрации Асбеста.

По словам ответчика, обновление правил землепользования - это не прихоть, а требование властей.

"Истец настаивает на том, что поправки в ПЗЗ противоречат более сильному, более раннему документу – генеральному плану. А мы, напротив, утверждаем, что правила землепользования в той редакции, в которой они есть сейчас, развивают и дополняют генплан. Представитель горадминистрации передал судье письмо от регионального минстроя, в котором указано, что генплан, принятый в Асбесте в 2012 году, следует развивать путем внесения изменений в правила землепользования. Мы их приняли, эти правила, а сейчас НСК заявляет о том, что якобы они не соответствуют генплану", - пояснил адвокат Евгений Осинцев.

Стоит напомнить, что изначально завод по переработке сурьмы Национальная сурьмяная компания намеревалась построить в Дегтярске, но местные экологи-активисты выступили против возведения рядом с городом химпредприятия. Из-за массовых протестов общественников, строительство объекта перенесли в Асбест, однако и там образовалась инициативная группа, противостоящая планам компании.

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