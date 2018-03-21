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"Екатеринбург Арена" стала федеральнойСегодня в 09:35

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Официально.

Центральный стадион Екатеринбурга стал федеральной собственностью. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Свердловской области.

Как пояснили в ведомстве, государственная регистрация права на крупнейший спортивный объект Урала, сейчас именуемый "Екатеринбург Ареной", была оформлена в Росреестре 20 марта. Кроме того, на баланс федерального бюджета перешли все объекты, предназначенные для функционирования стадиона. Ранее стадион официально считался собственностью Свердловской области.

"Екатеринбург Арена" была капитально реконструирована к чемпионату мира по футболу. Месяц назад минстрой Среднего Урала выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Теперь он сможет принимать 35 000 зрителей, включая людей с ограниченными возможностями. Первый тестовый матч на арене пройдет 1 апреля - на поле встретятся екатеринбургский "Урал" и казанский "Рубин".

Следует отметить, что 20 марта стадион посетили представители Международной федерации футбола (FIFA). "Мы очень рады тому, что увидели, мы рады готовности стадиона. Важно, какая огромная работа была проделана, и мы с нетерпением ждем тестовых матчей, в ходе которых мы сможем увидеть функционирование стадиона как целой системы", - отметил директор федерации по проведению спортивных соревнований и мероприятий Колин Смит.

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