×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге ищут строителей нового детсада в Академическом Сегодня в 12:12

  • Текст

За 173 миллиона.

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика для строительства детского сада на 250 мест в нулевом планировочном квартале Академического. Аукцион назначен на 2 апреля, сообщает "Уралинформбюро".

Стартовая стоимость торгов - 173,7 миллиона рублей. Львиную долю этой суммы выделит федеральный бюджет (125,9 миллиона), а областной и городской - по 54 и 6 миллионов рублей соответственно.

Согласно техзаданию, размещенному на портале госзакупок, исполнителю предстоит до 19 декабря разработать информационную модель, построить и сдать в эксплуатацию здание высотой до трех этажей и общей площадью 1250 квадратных метров.

Дворовую территорию планируется выложить разноцветной плиткой и бетонной георешеткой. Часть площадки заасфальтируют с нанесением дорожной разметки — для обучения маленьких пешеходов правилам дорожного движения. Входную группу выполнят из антивандальных материалов, а рядом сделают навес для санок и колясок.

Для каждого элемента интерьера (коридоры, спальни, столовая, игровая комната, санузлы, музыкальный и спортивный залы, лестничные клетки) будет разработан отдельный дизайн-проект. Пищеблок оборудуют фильтрами трех степеней очистки с опцией ультрафиолетового излучения.

Горячее водоснабжение здания будет осуществляться от индивидуального теплопункта, при этом температура горячей воды и радиаторов отопления будет управляться как вручную, так и дистанционно. Отдельно прописаны в техзадании параметры систем видеонаблюдения, охраны и пожарной сигнализации, а также оповещения и эвакуации при пожаре.

Ранее, в феврале 2018 года, застройщик самого молодого района Екатеринбурга - АО "РСГ-Академическое" - объявил тендеры на разработку проектов еще двух детских садов в 10 и 26 планировочных кварталах (на 200 и 250 мест). Начальная цена выполнения работ составляет 1,1 и 2,5 миллиона рублей соответственно.

Ранее по теме:
В екатеринбургском Академическом вырастут еще два детских сада
В екатеринбургском Академическом построят еще один детсад

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Строили столицу — получили… "грязьбург"

Кто убивает экологию Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×