×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловский вице-губернатор "осадил" разрушителей "Химмаша"Сегодня в 17:51

  • Текст

Снос откладывается?

Свердловские власти не давали разрешения на реконструкцию ДК "Химмаш" и строительство многоквартирных домов на его месте. Об этом говорится в официальном ответе вице-губернатора региона Алексея Орлова на поступивший к нему депутатский запрос от имени депутата областного Заксобрания Александра Ивачева.

"Аналогичным образом, не выдавался собственнику и градостроительный план земельного участка, на котором расположен ДК "Химмаш", который в любом случае необходим при подготовке проектной документации и для выдачи разрешения на строительство или реконструкцию объекта. Исходя из имеющегося на данный момент ответа, можно сделать вывод о том, что в ближайшее время снос зданию ДК "Химмаш" не угрожает", — резюмирует автор запроса депутат на своей странице в Facebook.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина также пообещал химмашевский дворец сохранить.

Как "Уралинформбюро" сообщало ранее, планы на снос старейшего в Чкаловском районе дома культуры вынашивает компания AVS Group, которая собирается построить на руинах ДК высотный жилой комплекс. Формально такое право у компании есть: в 2002 году здание и участок под ним перешли в собственности застройщика. До этого помещения "Химмаша" находились на балансе федерального Министерства атомной энергетики.

Против уничтожения ДК "Химмаш" выступили жители микрорайона. На митинге, прошедшем в феврале у стен мэрии Екатеринбурга, они напомнили городским чиновникам, что в данный момент на площадке ДК работает 25 кружков и секций, в которых занимается свыше 700 детей.

Один из вариантов спасения здания — выкуп в муниципальную либо областную собственность. Примерная стоимость объекта составляет 500 миллионов рублей.

Ранее по теме:
Свердловский губернатор пообещал спасти "Химмаш"
Екатеринбургский дворец культуры снесут ради высоток

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Поделиться
Класснуть
Отправить
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

"Непогрешимые" выборы мэра Екатеринбурга

Без сильного кандидата.

Путин, поезд в огне!

Путин, поезд в огне!

И нам некуда дальше бежать.

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

Свердловский облсуд похоронил "институтскую" мечту Назарова

ФСБ, внимание!

Интервью

Инфографика

Грудинин в два раза обогнал Жириновского на выборах главы РФ

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×