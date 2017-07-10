На 6 месяцев.

С 10 июля 2017 года Центробанк на шесть месяцев ввел временную администрацию в банке "Югра". Причиной этого стало неустойчивое финансовое положение кредитного учреждения, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регулятора.

Полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления "Югры" приостановлены.

"Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения банка", - отмечают в ЦБ РФ.

Кроме того, на 3 месяца введен запрет на удовлетворение требований кредиторов "Югры". Выплаты вкладчикам банка начнутся не позднее 14 дней с начала действия моратория.