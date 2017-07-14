Чтобы бюджет не терял по 100 миллиардов в год.

Зарубежные интернет-покупки россиян обложат налогом на добавленную стоимость вместо таможенных пошлин. В итоге товары подорожают на 18%, а бюджет России ежегодно будет получать дополнительные 100 миллиардов рублей. Такие цифры были озвучены в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) на совещании по выравниванию конкурентных условий для работы отечественных и иностранных онлайн-площадок, пишут "Известия".

Иностранные компании должны будут зарегистрироваться в ФНС и перечислять 18% от платежа каждого клиента из РФ. В ином случае сумму НДС из своего кармана придется выкладывать покупателям при получении товара, передает "Уралинформбюро".

Более того посылки от незарегистрированных онлайн-магазинов на таможне обещают вскрывать - для оценки стоимости товара и определения НДС. Оплату этих услуг тоже повесят на покупателей. Естественно, "перлюстрация" затянет доставку посылок на неопределенный срок.

На сегодня НДС обязаны платить только российские интернет-торговцы, поэтому многие из них уже начали отправлять товары клиентам напрямую из-за рубежа.

По данным Национальной ассоциации дистанционной торговли, только в 2016 году объем трансграничной торговли (импорта) в РФ достиг 3 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что пока в России беспошлинно можно заказать товары за рубежом на 1000 евро и общей массой 31 килограмм в месяц. В 2018 году лимит урежут до 500 евро, а еще через год до 200 евро в месяц.