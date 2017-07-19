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Рассчитываться с вкладчиками "Югры" начнут 20 июляСегодня в 12:38

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В пяти банках.

20 июля 2017 года Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты возмещения вкладчикам банка "Югра". Агентами для этого выбраны ВТБ24, Сбербанк, Россельхозбанк, банк "ФК Открытие" и банк "Уралсиб", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АСВ.

Информация о распределении вкладчиков по конкретным банкам-агентам, месте и сроках приема заявлений будет размещена на сайте АСВ и в "Российской газете".

Общий объем страховых выплат вкладчикам банка "Югра" оценен АВС в 169,2 миллиарда рублей. Всего в финучреждении на счетах и депозитах было размещено 181,5 миллиарда рублей. Сумма компенсации на одного вкладчика составляет до 1,4 миллиона рублей

Временная администрация была введена в банке "Югра" 10 июля 2017 года из-за неустойчивого финансового положения кредитного учреждения. В ходе проверки там выявили неучтенные вклады на 75 миллиардов рублей - их владельцы останутся без компенсаций.

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