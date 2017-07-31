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Дыра в капитале "Югры" превысила 7 миллиардовСегодня в 10:36

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Выяснили ревизоры.

Дыра в капитале банка "Югра", лишившегося лицензии 28 июля, оценивается в 7,4 миллиарда рублей. К таким выводам пришла временная администрация учреждения по итогам проверки, передает "Уралинформбюро".

Почти 90% кредитного портфеля "Югры" составляли займы, выданные компаниям, аффилированным с бизнес-проектами собственников банка. "Окончательная величина корректировок и показателя значения собственных средств банка будет установлена по результатам работы временной администрации, назначенной с 28.07.2017", - пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

28 июля регулятор отозвал лицензию у КБ "Югра" за полную утрату капитала банка. Бизнес-модель финорганизации заключалась в кредитовании проектов собственника банка за счет средств населения, привлеченных во вклады, отмечают в Банке России.

По данным АСВ, физические лица доверили "Югре" 180 миллиардов рублей. Из них около 170 миллиардов попали под страховую защиту, свыше 60% суммы уже возмещены вкладчикам.

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