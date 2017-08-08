Россияне побили рекорд по ипотекеСегодня в 10:13
- Текст
В лидерах - Москва и Питер.
В первом полугодии 2017 года в России выдано 423 тысячи ипотечных кредитов на 772,9 миллиарда рублей. Это рекордный показатель за всю истории российского ипотечного рынка, сообщает пресс-служба Агентства ипотечного жилищного кредитования.
По мнению руководства АИЖК, основным драйвером роста стало снижение ставок по ипотеке, которое в ряде регионов достигло 9,75%. При этом Агентство прогнозирует до конца года падение ставок до уровня 6,25% в 11 регионах России. Средний процент по ипотечной ставке на сегодняшний день составляет 10,6% в новостройках и 11,5% на вторичном рынке, передает "Уралинформбюро".
Средний размер кредита, выданного в первой половине 2017 года, составил 1,825 миллиона рублей, что на 122 миллиона больше, чем в июле 2016 года. Это говорит о том, что россияне начали приобретать жилье более высокого класса, считают в АИЖК. Среди регионов России по объемам выдачи ипотечных кредитов лидируют Москва (103 миллиарда рублей), Московская область (61 миллиард рублей) и Санкт-Петербург (52 миллиарда рублей).
Хорошие показатели и у субъектов федерации, входящих в Уральский федеральный округ. Так, в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) в январе-июне 2017 года выдано ипотечных кредитов на 37 миллиардов рублей, в Свердловской — на 24 миллиарда. При этом в июле переменная ставка по ипотечным кредитам на первичном и вторичном рынках жилья на Среднем Урале составила 9,23%
Следует отметить, что нынешнее снижение ипотечных ставок заложено в рамках национального проекта "Ипотека и арендное жилье", реализация которого стартовала в России этим летом. Авторы проекта планируют к 2020 году довести объемы сдачи "ипотечного" жилья до 100 миллионов квадратных метров.
Ранее по теме:
На Ямале ипотека упадет до 6,5%
Ипотечная ставка "похудела" на процент
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 15:07
ФАС добивается снижения роуминговых тарифов
Внутри России.Сегодня в 14:52
19-летний украинец 3 суток дрейфовал на батуте в Черном море
Без воды и еды.Сегодня в 14:50
Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
Новоизбранный глава подписал документ о вступлении в должность.Сегодня в 14:41
В Екатеринбурге суд выселил отдел полиции №14
Из разваливающегося здания.Сегодня в 14:32
Екатеринбурсгкий завод отстроит "смертельный" корпус
И не только его.Сегодня в 14:27
Тюменцы получили около 1000 дисконтных карт сети АЗС "Новый Поток"
Под занавес акции "Лови момент".Сегодня в 14:18
Начался судебный процесс по делу Улюкаева
Обвиняемого в получении крупной взятки.Сегодня в 14:07
"АльфаСтрахование" проследит за запуском "Протон-М"
В рамках страхования гражданской ответственности.Сегодня в 13:50
Акционеры "Уфалейникеля" решили ликвидировать предприятие
Сокращенных заводчан устроят в его бывшие подразделения.Сегодня в 13:47
В Прикамье автобус сбил пешехода на "зебре"
Мужчину госпитализировали.Сегодня в 13:45
На Южном Урале фура без тормозов опрокинулась в кювет
Дальнобойщик отделался легкими травмами.Сегодня в 13:43
Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
Контракт расторгнут.Сегодня в 13:37
В Зауралье педофила отправили за решетку на 20 лет
За надругательство над 3 девочками.Сегодня в 13:33
Свердловчанин грозился взорвать мост подушкой
Ему вынесли приговор.Сегодня в 13:31
Ушедшим миасским чиновникам нашли замену
Спустя месяц.
Главные новости
- Сегодня в 14:50Скандал с выборами мэра Богдановича набирает обороты
- Сегодня в 13:43Карапетян оставил без подрядчика дорогу в Ревдинском ГО
- Сегодня в 12:47Транспортировку пострадавшей в ДТП на Кипре челябинки отложили
- Сегодня в 12:32Екатеринбург первым в России подготовил тренировочные площадки ЧМ-2018
- Сегодня в 12:29Сергей Удальцов вышел на свободу
Аналитика
Зауральское новоселье: из халуп в опасные новостройки
За федеральный счет.
Куйвашев собрал доверенных лиц
Себя он доверил врачам и промышленникам.
Югорские "Недра" кормят Украину
Расследование "Уралинформбюро".