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Россияне побили рекорд по ипотекеСегодня в 10:13

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В лидерах - Москва и Питер.

В первом полугодии 2017 года в России выдано 423 тысячи ипотечных кредитов на 772,9 миллиарда рублей. Это рекордный показатель за всю истории российского ипотечного рынка, сообщает пресс-служба Агентства ипотечного жилищного кредитования.

По мнению руководства АИЖК, основным драйвером роста стало снижение ставок по ипотеке, которое в ряде регионов достигло 9,75%. При этом Агентство прогнозирует до конца года падение ставок до уровня 6,25% в 11 регионах России. Средний процент по ипотечной ставке на сегодняшний день составляет 10,6% в новостройках и 11,5% на вторичном рынке, передает "Уралинформбюро".

Средний размер кредита, выданного в первой половине 2017 года, составил 1,825 миллиона рублей, что на 122 миллиона больше, чем в июле 2016 года. Это говорит о том, что россияне начали приобретать жилье более высокого класса, считают в АИЖК. Среди регионов России по объемам выдачи ипотечных кредитов лидируют Москва (103 миллиарда рублей), Московская область (61 миллиард рублей) и Санкт-Петербург (52 миллиарда рублей).

Хорошие показатели и у субъектов федерации, входящих в Уральский федеральный округ. Так, в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) в январе-июне 2017 года выдано ипотечных кредитов на 37 миллиардов рублей, в Свердловской — на 24 миллиарда. При этом в июле переменная ставка по ипотечным кредитам на первичном и вторичном рынках жилья на Среднем Урале составила 9,23%

Следует отметить, что нынешнее снижение ипотечных ставок заложено в рамках национального проекта "Ипотека и арендное жилье", реализация которого стартовала в России этим летом. Авторы проекта планируют к 2020 году довести объемы сдачи "ипотечного" жилья до 100 миллионов квадратных метров.

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