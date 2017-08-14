Из Саудовской Аравии.

Саудовский принц Аль-Валид бин Талал готов принять участие в капитале банка "Югра", если финорганизиция возобновит работу. Такое сообщение распространила пресс-служба совладельца "Югры" Алексея Хотина

Крупнейший акционер Citygroup, владеющий 6% ценных бумаг, Аль-Валид выразил "готовность рассмотреть возможность вхождения в капитал банка в случае восстановления работы финансового учреждения".

Банк России отозвал у "Югры" лицензию 28 июля 2017 года из-за отсутствия резервов, неоднократного применения надзорных мер и финансирования за счет средств физлиц проектов бенефициаров банка. За 18 дней до этого финансовую организацию передали под управление временной администрации, передает "Уралинформбюро".

В Арбитражный суд Москвы было подано заявление о признании "Югры" банкротом. По данным ЦБ РФ, на 22 июля отрицательный капитал банка составил 7,04 миллиарда рублей.

Алексею Хотину принадлежит 52,5% капитала "Югры". Состояние принца Аль-Валида бин Талала превышает 17 миллиардов долларов. Ему принадлежат доли в компаниях Four Seasons, Twitter, 21st Century Fox и Disney, а также отели George V в Париже и Plaza в Нью-Йорке.