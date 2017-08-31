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На Южном Урале транспортный налог урезали на 40%Сегодня в 15:40

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Для мотоциклов и мотороллеров.

С 1 января 2018 года налоговое ярмо южноуральских владельцев мотоциклов и мотороллеров с двигателями мощностью свыше 36 лошадиных сил станет на 40% легче. Вместо 50 рублей за одну "лошадь" они будут платить всего лишь 30. Соответствующие поправки в региональный закон "О транспортном налоге" 31 августа 2017 года приняло Заксобрание Челябинской области.

Депутаты решили снизить налоговую нагрузку, так как большинство наиболее востребованных мотоциклов имеют мощность более 36 лошадиных сил и их эксплуатация в климатических условиях Южного Урала возможна всего 3-4 месяца в году.

Кроме того, это положительно отразится на безопасности дорожного движения - водители будут регистрировать "железных коней", ранее эксплуатировавшихся незаконно, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального парламента.

Выпадающие доходы областного бюджета составят 3,6 миллиона рублей.

Стоит отметить, что хозяева менее мощных мотоциклов платят за каждую лошадиную силу всего 7,7 рубля.

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