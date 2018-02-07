Депутаты Госдумы торопятся уровнять МРОТ с прожиточным минимумом Сегодня в 15:35
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Законопроект прошел первое чтение.
Российские парламентарии 7 февраля приняли в первом чтении законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет приравнен к прожиточному минимуму с 1 мая 2018 года. Таким образом, поручение президента РФ Владимира Путина будет выполнено ранее намеченного срока, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Госдумы России.
Законопроект о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму 26 января внес в Госдуму Владимир Путин. Ранее сообщалось, что для этого придется потратить 39,3 миллиарда рублей, а изменения коснутся 1,6 миллиона работников госструктур и 1,4 миллиона сотрудников реального сектора экономики.
Стоит отметить, что МРОТ и прожиточный минимум уже начали "сближаться". Величина последнего на IV квартал 2017 год снизилась и составила 9 786 рублей (-5,2%). Такое решение принято на основании осеннего удешевления продуктов.
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