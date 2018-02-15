Авиакомпаниям не дадут разжиться на гостях ЧМ-201814 февраля в 18:16
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Росавиация будет следить за стоимостью билетов.
Министерство транспорта РФ поручило Росавиации с 10 марта приступить к мониторингу стоимости авиабилетов в города-участники чемпионата мира по футболу. При обнаружении завышенных цен у перевозчиков ведомство будет незамедлительно информировать Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщает ТАСС.
Ранее болельщиков возмутила высокая стоимость авиабилетов в города, где пройдут игры ЧМ-2018. "Уралинформбюро" выяснило, что в продаже остались только дорогие билеты – премиум и бизнес-класса. А на период мундиаля авиабилеты в столицу Урала из других городов, принимающих чемпионат, стоят в 4,2 раза больше, чем в обычные дни. К примеру, за перелет из Москвы придется отдать 20-40 тысяч рублей, из Самары - от 55 до 70 тысяч рублей.
На прошлой неделе Росавиация, услышав недовольных болельщиков, запретила авиакомпаниям повышать стоимость авиабилетов в города, принимающие мундиаль.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры состоятся в 11 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде.
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