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МРОТ повысят до прожиточного минимума с 1 маяСегодня в 13:16

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Госдума приняла закон.

Госдума одобрила в третьем, итоговом чтении закон, повышающий с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В настоявшее время МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц, что составляет 85% от величины прожиточного минимума. К 1 мая он должен повыситься до 100%, таким образом, минимальная зарплата в России достигнет 11 163 рублей. Показатель будет индексироваться ежегодно и не сможет упасть ниже прожиточного минимума, передает "Уралинформбюро".

На повышение МРОТ потребуется порядка 40 миллиардов рублей. По данным Минтруда РФ, средства на реализацию инициативы уже найдены в федеральном и региональных бюджетах.

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