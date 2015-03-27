×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Ту-154 с военными и музыкантами рухнул в Черное мореСегодня в 11:37

  • Текст

Самолет исчез с радаров.

25 декабря 2016 года в Черном море разбился самолет Минобороны - Ту-154, передает "Уралинформбюро". На его борту находился 91 человек, включая 83 пассажира. В их числе были военные, музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также 9 журналистов.

Самолет исчез с радаров спустя 20 минут после вылета из Сочи, где производил дозаправку. Ту-154 направлялся в сирийскую Латакию.

По предварительным данным, причиной крушения стали технеисправность судна или ошибка пилотирования.

В Минобороны РФ сообщили, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 километров от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Президенту России Владимиру Путину доложили о крушении самолета. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по ситуации с Ту-154.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Щупальца общественности

Щупальца общественности

В органах власти.

Мусорная гора родит Ростех?

Мусорная гора родит Ростех?

И он заработает.

Серов спокоен. До первой свиньи

Серов спокоен. До первой свиньи

Что скажет прокуратура?

Интервью

Инфографика

Миллиард на одного: Топ-10 банкротов Среднего Урала

Система Orphus