Ту-154 с военными и музыкантами рухнул в Черное мореСегодня в 11:37
- Текст
Самолет исчез с радаров.
25 декабря 2016 года в Черном море разбился самолет Минобороны - Ту-154, передает "Уралинформбюро". На его борту находился 91 человек, включая 83 пассажира. В их числе были военные, музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также 9 журналистов.
Самолет исчез с радаров спустя 20 минут после вылета из Сочи, где производил дозаправку. Ту-154 направлялся в сирийскую Латакию.
По предварительным данным, причиной крушения стали технеисправность судна или ошибка пилотирования.
В Минобороны РФ сообщили, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 километров от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
Президенту России Владимиру Путину доложили о крушении самолета. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по ситуации с Ту-154.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
- Похожие новости
-
Сегодня в 11:37
Ту-154 с военными и музыкантами рухнул в Черное море
Самолет исчез с радаров.23 декабря в 21:56
На Мальте освобождены все 118 заложников из захваченного лайнера
Угонщиков арестовали.23 декабря в 21:18
За суп с червями из челябинского детсада уволили поваров
Заведующая и медсестра оштрафованы.23 декабря в 21:00
В Коркино 6-летний мальчик пытался "изнасиловать" сверстницу
В детсадовской раздевалке.23 декабря в 20:23
Путин припомнил свердловским властям голодающий поселок
Под Нижним Тагилом.23 декабря в 19:32
Экс-мэр Карабаша на волоске от суда
По делу о коррупции.23 декабря в 18:56
В Озерске одобрили суперсвалку "Маяка"
На общественные слушания пришли 44 человека.23 декабря в 18:56
У Путина тоже есть вопросы к Ельцин-Центру
Но обострять он не хочет.23 декабря в 18:25
Врачи доставали Юрия Лужкова с того света
После обморока.23 декабря в 18:19
"Атомстройкомплекс" не бросит Opera Tower
На произвол судьбы.23 декабря в 18:06
"Урал" первым оценит качество "Зенит-Арены"
В апреле 2017 года.23 декабря в 17:48
Щупальца общественности
В органах власти.23 декабря в 17:48
Барда Новикова посадили под замок до 22 февраля
В своей квартире.23 декабря в 17:37
Угонщики лайнера на Мальте грозятся взорвать 118 заложников
По другим данным, людей освободили.23 декабря в 17:35
Путин шокирован приговором уроженке Екатеринбурга за смс
И обещал разобраться.
-
02 ноября в 18:38
Россия и Беларусь точат зуб против Запада
Из-за экспансии НАТО.29 августа в 14:56
В Екатеринбурге отремонтируют поликлинику военного госпиталя
В 2017 году.27 марта 2015 в 17:13
В гибели президента Польши обвинили российских авиадиспетчеров
Они создали опасную ситуацию в воздухе.26 ноября 2014 в 12:18
Екатеринбургские депутаты пожалуются Шойгу
На срыв отопительного сезона военными.27 августа 2014 в 16:59
Минобороны РФ заменит импортозависимый "Рокот"
На "Союз-2.1в" или "Ангару".22 мая 2014 в 09:53
Россия отвела войска от украинской границы
Задействованы самолеты, поезда и тяжёлые тягачи.26 декабря 2013 в 09:32
Шойгу сократит количество призывников
Планомерно.18 сентября 2013 в 15:43
Шойгу выступит в Екатеринбурге
Перед военными психологами.11 сентября 2013 в 10:48
Военных избавят от жилищных очередей
Выстроив четкую систему поддержки.04 сентября 2013 в 10:14
Минфин РФ предложил "зарезать" четыре министерства
Для экономии бюджетных денег.
Главные новости
- Сегодня в 11:37Ту-154 с военными и музыкантами рухнул в Черное море
- 23 декабря в 18:25Врачи доставали Юрия Лужкова с того света
- 23 декабря в 17:48Барда Новикова посадили под замок до 22 февраля
- 23 декабря в 16:26Александр Новиков: "Ничего вы у меня не получите, животные!"
- 23 декабря в 16:16Задержан директор департамента МУГИСО
Аналитика
Щупальца общественности
В органах власти.
Мусорная гора родит Ростех?
И он заработает.
Серов спокоен. До первой свиньи
Что скажет прокуратура?