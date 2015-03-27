Самолет исчез с радаров.

25 декабря 2016 года в Черном море разбился самолет Минобороны - Ту-154, передает "Уралинформбюро". На его борту находился 91 человек, включая 83 пассажира. В их числе были военные, музыканты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а также 9 журналистов.

Самолет исчез с радаров спустя 20 минут после вылета из Сочи, где производил дозаправку. Ту-154 направлялся в сирийскую Латакию.

По предварительным данным, причиной крушения стали технеисправность судна или ошибка пилотирования.

В Минобороны РФ сообщили, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 километров от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.

Президенту России Владимиру Путину доложили о крушении самолета. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание по ситуации с Ту-154.