Третий за полгода.

Утром 17 января 2017 года в Ирбите рухнула крыша нежилого здания на Революции, 25. На место выехал Ирбитский межрайонный прокурор, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Двухэтажный дом 1887 года постройки включен в областной реестр объектов культурного наследия.

Стоит отметить, что в 2016 году в Ирбите обрушились сразу два жилых здания с вековой историей. В июле 2016 года обвалилась стена дома №18 по Орджоникидзе. В сентябре рухнуло перекрытие двухэтажки на Кирова, 60. В результате инцидентов никто не пострадал.

Проблемой капитального ремонта жилых памятников архитектуры озаботились в региональном правительстве. Частично профинансировать работы планировалось из областной казны.

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