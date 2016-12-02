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7-летний челябинец упал в люк на детской площадкеСегодня в 12:46

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Катаясь с горки.

В Челябинске на улице Академика Королева мальчик провалился в канализационный люк рядом с горкой. К счастью, колодец был без воды. Отец бросился спасать сына, оба застряли и не могли выбраться. На помощь пришли прохожие.

Инцидент произошел вечером 24 января, очевидцы обратились в городские СМИ. На публикацию отреагировали правоохранители. Прокуратура Центрального района устанавливает лиц, причастных к происшествию и ответственных за содержание колодца, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

По данным сайта 74.ru, мать ребенка позвонила в ресурсоснабжающую организацию - МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения". Там от опасного объекта открестились. Из управляющей компании заявку передали в районную администрацию, затем в "Управление дорожных работ Челябинска", которое курирует городскую ливневку. Специалист управления выехал на место ЧП.

Челябинцы пишут в соцсетях, что на злополучной площадке несколько открытых колодцев (сейчас их не видно под снегом). На многих люках крышки еле держатся, но жаловаться бесполезно – коммунальщики и чиновники лишь переводят стрелки друг на друга.

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