Условно.

23 января 2018 года Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга вынес приговор члену городской Общественной палаты Алексею Беззубу, признав его виновным в халатности. Бывшему квартальному назначили 3 года условно, передает "Уралинформбюро". Также он должен заплатить компенсацию в размере 73 тысяч рублей. Во взыскании 1 миллиона рублей суд отказал.

Беззуб заявил, что намерен подавать апелляцию. Также он сообщил, что вынесенный судом вердикт не скажется на его общественной деятельности.

Родители ребенка на оглашение приговора не пришли.

Инцидент произошел в августе 2016 года во дворе дома на улице Индустрии. 4-летний мальчик начал раскачиваться на хоккейных воротах. Они упали и придавили ребенка. У пострадавшего диагностировали разрыв тканей поджелудочной железы.

В то время Беззуб возглавлял МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга" и должен был отвечать за безопасную эксплуатацию хоккейного корта.

Ранее по теме:

Гособвинение просит для Беззуба три года