Четвертый за последние месяцы.

Днем 6 февраля в Ирбите рухнул потолок и часть стены одноэтажного жилого дома по улице Орджоникидзе, 47. На место выехала следственно-оперативная группа территориального ОВД, сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Здание принадлежит администрации города. В доме расположено пять квартир, из которых две жилые. В них проживало две семьи, всего 4 человека. "Имеются оперативные данные, что в момент ЧП члены одной семьи находились на работе. При этом другая семья была в жилище и чудом не пострадала", - отметил В. Горелых.

Площадь обрушения составила 20 квадратных метров. По одной из версий, причиной могла стать ветхость здания – оно было построено в 1898-1900 годах. "Является ли оно архитектурным памятником, сейчас выясняется. Авария, вероятно, произошла от большой снеговой нагрузки", - пояснил В. Горелых.

Дом был оцеплен сотрудниками полиции из подразделений ГИБДД, службы участковых и ППС. "Оцепление выставлено в связи с тем, что могут последовать другие разрушения. Людей временно расселят городские власти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавил Горелых.

Стоит напомнить, что это уже четвертый случай обрушения зданий в Ирбите с лета прошлого года. Последний произошел 17 января этого года - рухнула крыша здания на Революции, 25. Двухэтажный дом 1887 года постройки является объектов культурного наследия.

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