И заступившуюся за него женщину.

В Ревде на детской площадке стая бродячих собак набросилась на школьника. Крики мальчика услышала женщина. Она попыталась отогнать агрессивных псов от ребенка, но те набросились и на нее.

Светлана Романчук успела снять происшествие на видео. Собаки все же отстали и увязались за дворником. Как выяснилось, один из псов принадлежит ему. На претензии женщины мужчина отрезал, что в это время школьники должны не разгуливать по улицам, а сидеть на уроках.

Жительница Ревды публично обратилась к администрации ГО и прокуратуре с просьбой навести порядок с отловом бродячих собак, передает "Уралинформбюро".

(Видео: Светлана Романчук, YouTube)

Следует отметить, что в конце февраля 2017 года региональная прокуратура заявляла о неблагополучной обстановке с бездомными животными в Ревде. Проводится проверка. В других городах такая же беда. "Уралинформбюро" разбиралось в этой проблеме в материале "Бездомный собачий полк".

Самая жуткая история произошла в деревне Пальмино Таборинского района, где месяц назад два пса насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

Ранее по теме:

На Среднем Урале собаки загрызли 7-летнюю девочку