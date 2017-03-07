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В Ревде стая собак набросилась на ребенкаСегодня в 16:21

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И заступившуюся за него женщину.

В Ревде на детской площадке стая бродячих собак набросилась на школьника. Крики мальчика услышала женщина. Она попыталась отогнать агрессивных псов от ребенка, но те набросились и на нее.

Светлана Романчук успела снять происшествие на видео. Собаки все же отстали и увязались за дворником. Как выяснилось, один из псов принадлежит ему. На претензии женщины мужчина отрезал, что в это время школьники должны не разгуливать по улицам, а сидеть на уроках.

Жительница Ревды публично обратилась к администрации ГО и прокуратуре с просьбой навести порядок с отловом бродячих собак, передает "Уралинформбюро".

(Видео: Светлана Романчук, YouTube)

Следует отметить, что в конце февраля 2017 года региональная прокуратура заявляла о неблагополучной обстановке с бездомными животными в Ревде. Проводится проверка. В других городах такая же беда. "Уралинформбюро" разбиралось в этой проблеме в материале "Бездомный собачий полк".

Самая жуткая история произошла в деревне Пальмино Таборинского района, где месяц назад два пса насмерть загрызли 7-летнюю девочку.

Ранее по теме:
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