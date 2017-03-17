С крыши камвольного комбината.

17 марта 2017 года около 13.00 в Екатеринбурге на улице Новинской на женщину с крыши камвольного комбината рухнула ледяная глыба.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, пострадавшая, жительница Первоуральска, госпитализирована с тяжелыми травмами. Проводится проверка.

В пресс-службе областного СУ СКР "Уралинформбюро" пояснили, что женщина - работница камвольного комбината. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Стоит напомнить, что 21 февраля на улице Баумана глыба снега рухнула на коляску с полугодовалым ребенком. Младенца увезли в больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм.

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