Ишим затопил дома в Викуловском районеСегодня в 11:55
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Туда вылетел губернатор.
Разлившийся Ишим добрался до 33 жилых домов в селе Викулово Тюменской области. За минувшие сутки вода в реке в окрестностях поселения поднялась на 4 сантиметра - до 1095 сантиметров.
На месте работают 181 человек и 40 единиц техники. В село вылетел глава региона Владимир Якушев, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МЧС.
"На момент подтопления в жилых домах находилось 11 человек, все эвакуированы. Угрозы дальнейшего подтопления жилых домов нет", - заверили спасатели.
Сейчас в Викуловском районе действует режим ЧС - дамбу пришлось поднять до 11,5 метров.
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