Отдых не помог.

В Еткульском районе покончила с собой 14-летняя школьница, состоявшая в "группе смерти".

"Мы пока не даем комментариев. Информация появится чуть позже", - сказал "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Валентин Ведерников.

Следует отметить, что первую попытку свести счеты с жизнью девочка предприняла в середине мая 2017 года по приказу куратора группы "Синий кит" Ильи Сидорова. Школьницу доставили в больницу с отравлением, но ее удалось спасти. По данным местных СМИ, девочка проходила длительное лечение. Затем ее приемная мать увезла ребенка на море.

26-летнего Сидорова задержали в Москве и этапировали в Челябинскую область. Он признал вину.

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