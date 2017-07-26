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В Каслях сгорел дом предполагаемого убийцы Вани КотоваСегодня в 13:16

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Не исключен поджог.

В ночь на 26 июля 2017 года в Каслях полыхал деревянный дом, где жил обвиняемый в убийстве 10-летнего Вани Котова.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о пожаре на улице Заветы Ильича поступило в 00.28. Огонь охватил 16 "квадратов". На месте работали 6 человек и 2 единицы техники. Возгорание было ликвидировано в 00.36. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Тем временем, сайт "Первый областной" пишет, что пожар мог возникнуть из-за поджога - на это указывает разбитое окно. Следует отметить, что сейчас в доме никто не живет: родственники мужчины переехали вскоре после того, как было обнаружено тело школьника и задержан его предполагаемый убийца.

10-летний мальчик пропал 14 июня. Он уехал на велосипеде в школьную библиотеку и не вернулся. Тело Вани нашли 8 июля, а вскоре задержали обвиняемого. По данным следствия, мужчина заманил мальчика в дом, 4 раза ударил его по голове обухом топора, а тело закопал в малолюдном месте.

13 июля обвиняемый покончил с собой в СИЗО Златоуста.

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