Волна "минирований" докатилась до ЯмалаСегодня в 17:04
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В Новом Уренгое эвакуировали 4 здания.
Днем 12 сентября 2017 года в Новом Уренгое из-за угрозы взрыва эвакуировали железнодорожный вокзал, ТЦ "Солнечный", досуговый центр "Ямал" и дом культуры "Октябрь".
"Это не учения. В дежурную часть поступили сообщения об обнаружении бесхозных предметов в четырех зданиях. В ходе проверки опасных предметов не обнаружено. Оцепления сняты", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ЯНАО.
Следует отметить, что за последние 2 дня волна "минирований" накрыла с десяток российских городов. В частности, атаке лжетеррористов подверглись Екатеринбург, Челябинск, Копейск, Пермь, Омск, Уфа, Новосибирск, Ставрополь, Брянск, Владивосток, Магадан, Рязань, Южно-Сахалинск.
Между тем в СМИ появилась версия, что таким образом в крупных российских городах проводятся антитеррористические учения. Это косвенно подтверждает обращение главы Сургута Вадима Шувалова к местным жителям.
"С 12 по 14 сентября во всех городах Югры проходят плановые учения. В них принимают участие сотрудники территориальных управлений ФСБ, ФСО, МВД, федеральной службы войск национальной гвардии России, ФСИН, МЧС, военного комиссариата ХМАО-Югры, органов исполнительной власти и других ведомств", - написал чиновник на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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