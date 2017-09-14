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Волна "минирования" накрыла Москву13 сентября в 19:09

  • Текст

На третий день.

13 сентября 2017 года в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали крупные торговые центры, вузы и пять вокзалов, пишут федеральные СМИ.

"С учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными", - цитирует Интерфакс слова источника.

Как ранее писало "Уралинформбюро", неизвестные "минируют" российские города с 11 сентября. Атаке лжетеррористов подверглось почти два десятка мегаполисов, среди которых Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Уфа, Новый Уренгой. По неофициальным данным, звонили с территории Украины.

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