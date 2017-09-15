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В Екатеринбурге продолжаются атаки на "Евросеть"Сегодня в 11:46

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На этот раз на ЖБИ.

Утром 15 сентября 2017 года в Екатеринбурге неизвестные напали на салон связи "Евросеть" на Сиреневом бульваре, 2.

"Сообщение поступило в отдел полиции №2 в 07.20. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Говорить о том, ограбление это или нет, преждевременно", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

Следует отметить, что в сентябре "Евросеть" неоднократно подвергалась разбойным нападения. 8 сентября напали на магазин на Белореченской в Екатеринбурге, 14 сентября - на Викулова, а 13 сентября ограбили салон в Березовском. Кроме того, на прошлой неделе 13 подростков с палками ворвались в ТЦ "Кит" и вынесли гаджеты из "Связного" и "Билайна".

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